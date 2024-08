PMA resgata turistas em meio ao fogo e fumaça no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou um resgate na tarde de quarta-feira (7), salvando cinco turistas que estavam em perigo devido aos incêndios que assolavam o Pantanal. A operação ocorreu durante um patrulhamento fluvial no rio Miranda, na região do Buraco das Piranhas.

O incidente ocorreu durante um patrulhamento de rotina no rio Miranda, quando os policiais se depararam com uma situação de emergência. Fortes ventos mudaram a direção das chamas, gerando uma densa fumaça que se espalhou pela região, dificultando a visibilidade e a respiração.

Em meio à fumaça, os policiais avistaram uma embarcação com cinco turistas se aproximando da área de maior concentração de fogo. A equipe da PMA se deslocou até o local e resgatou as pessoas, conduzindo-as para um local seguro e distante do incêndio.

O resgate durou 40 minutos om a fumaça e o fogo às margens do rio Miranda, até que conseguissem conduzir as embarcações para fora da área de risco, garantindo a segurança de todos.

*Com informações da PMA