Polícia Civil apreende tonelada de alimentos impróprios para o consumo em Jardim

Uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo em mercados da cidade. A operação foi desencadeada após denúncias recebidas através do telefone nacional de Proteção do Consumidor.

Durante a fiscalização, três mercados com açougues e duas lojas de roupas suspeitas de comercializar produtos falsificados foram inspecionados. A operação resultou na apreensão de aproximadamente uma tonelada de carne imprópria para consumo, além de diversos produtos industrializados com datas de validade expiradas.

No primeiro mercado, inspecionado na tarde da última quinta-feira (15), foram apreendidos 449,865 kg de carne sem registro nos serviços oficiais de inspeção, armazenada em condições inadequadas e, em alguns casos, apresentando sinais de putrefação. Além disso, a câmara fria do estabelecimento não estava em condições adequadas de funcionamento. A responsável técnica foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos e, posteriormente, liberada.

No segundo mercado, visitado na sexta-feira (16), foram encontrados carnes manipuladas de forma inadequada, além de linguiças, carne de sol e mandioca sendo comercializados sem o Selo de Inspeção Municipal (SIM). Foram apreendidos 275 kg de produtos impróprios ao consumo. A responsável pelo mercado apresentou documentação referente ao processo de registro junto ao órgão responsável.

Em ambos os estabelecimentos, o manuseio e fracionamento dos alimentos ocorriam sem autorização da Vigilância Sanitária, configurando violações graves aos direitos do consumidor. Os responsáveis foram conduzidos à delegacia.

No terceiro mercado fiscalizado, ainda na sexta-feira, não foram encontradas irregularidades significativas nos produtos cárneos, mas alguns itens com prazo de validade vencido foram apreendidos das prateleiras.

A operação também se estendeu a uma loja de roupas suspeitas de serem falsificadas, onde uma amostra foi apreendida para análise pericial.

Os produtos apreendidos foram entregues à Vigilância Sanitária Municipal para descarte adequado. Além das apreensões, a Decon também orientou os proprietários dos estabelecimentos sobre as adequações necessárias para garantir a segurança alimentar da população.

*Com informações da PCMS