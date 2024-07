Polícia Civil fará concurso público ainda neste semestre em MS

Com déficit no quadro de investigadores e escrivães, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul vai abrir 400 vagas em concurso público a ser realizado ainda neste semestre. A informação é do novo delegado-geral da instituição, Lupérsio Degenore Lúcio.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta terça-feira (23), o delegado responsável pela Diretoria Geral de Polícia Civil (DGPC) confirmou que o edital está em fase final de elaboração em conjunto com os técnicos da Secretaria de Administração do Estado (SAD-MS).

Degerone também repercutiu os últimos dados sobre a violência pública, divulgados na semana passada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.



Acompanhe a entrevista na íntegra: