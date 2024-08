Polícia Civil incinera 10 toneladas de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil realizou, na última quinta-feira (15), a incineração de aproximadamente 10 toneladas de entorpecentes em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A destruição das drogas foi realizada em cumprimento a uma determinação do Poder Judiciário da Comarca de Ponta Porã.

A operação contou com a participação de policiais civis, membros da Vigilância Sanitária e peritos científicos, que acompanharam o processo para garantir que todas as normas de segurança e legais fossem rigorosamente seguidas. A incineração ocorreu de forma segura, com medidas adotadas para evitar qualquer impacto ambiental, como a liberação de substâncias tóxicas.

*Com informações da PCMS