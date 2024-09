Policiais civis paralisam o atendimento nas delegacias

Desde às oito horas da manhã desta quinta-feira (5), o atendimento nas delegacias da Polícia Civil, em Campo Grande e no interior do estado, foi paralisado devido a uma manifestação dos policiais civis.



A categoria, que está em indicativo de greve, tenta reabrir as negociações com o Governo do Estado sobre reajuste salarial e melhores condições de trabalho, conforme o Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS).

O movimento "Cumpra-se a Lei" foi iniciado na semana passada e programou uma paralisação de quatro horas, nesta quinta-feira, com exceção dos atendimentos considerados essenciais, como às crianças, aos idosos e aos casos de flagrante delito.

Em nota, o Sinpol informou que "a ação visa pressionar o governo estadual a cumprir a promessa de valorização salarial da categoria e reconhecer a importância do trabalho dos policiais civis" e que paralisação "demonstra a força da categoria e a necessidade de uma resposta urgente do governo".

Por sua vez, o Governo do Estado informou que "mantêm na mesa um diálogo aberto e constante com representantes de todas as categorias de servidores públicos estaduais, com objetivo de atender as demandas e valorizar o funcionalismo público".

O atendimento nas delegacias será retomado a partir do meio-dia desta quinta-feira.