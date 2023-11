Polo Industrial ganha novo acesso e asfalto

O polo industrial Miguel Leteriello, na região norte de Campo Grande, saída para Cuiabá, que ainda se encontrava sem asfalto e sem locomoção fácil, ganhará um novo acesso as margens da BR-163.

Todos os dias muitas pessoas passam pelo local. O polo industrial conta com mais de 40 empresas e 1.500 trabalhadores. O fato de ainda ser estrada de chão dificultava a rotina, principalmente, dos trabalhadores.

Além do novo acesso, a BR-163 vai ser alargada com uma a nova faixa exclusiva para quem vai adentrar ao polo e a saída para quem for viajar no sentido norte. Já na parte inferior do polo, será aberto novo trecho de acesso.

Continue Lendo...

A modificação do trajeto foi anunciada pelo governador, Eduardo Riedel e vai custar ao Estado, 1,5 milhão de reais.