Prazo para inscrição em processo seletivo do IFMS se encerra hoje

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) encerra nesta segunda-feira (25) o prazo para inscrições no processo seletivo destinado à contratação de um professor substituto para atuar na área de Metalurgia Extrativa no campus Corumbá. Interessados devem se inscrever até o fim do dia pelo site oficial do IFMS, com taxa de R$ 50,00.

A vaga exige formação em áreas como engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, engenharia de minas, tecnólogo em metalurgia ou mineração, geologia ou áreas correlatas. O professor contratado terá uma carga horária de 40 horas semanais, com salário que varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

O processo seletivo será composto por uma prova de desempenho didático, prevista para o dia 9 de outubro de 2024, e uma prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

*Com informações da PCI Concursos