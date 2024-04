Beto Pereira justifica falta de popularidade na Capital

Nesta sexta-feira (19), o convidado da rodada de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande foi o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Durante a conversa com os jornalistas da rádio CBN CG e do Correio do Estado, Pereira falou sobre seus projetos de gestão, caso eleito prefeito da Capital.

Para conquistar a preferência do eleitor, o deputado federal precisa vencer um primeiro desafio, se tornar conhecido em Campo Grande. Questionado sobre a falta de popularidade na capital sul-mato-grossense, Pereira explicou que isso pode estar relacionado ao fato dele nunca ter disputado uma eleição majoritária na cidade. “Esta é a oportunidade de me fazer conhecido, participando deste pleito. Vários adversários já se candidataram outras vezes. Mas o que importa é o sentimento qualitativo do eleitor para escolher quem vai administrar Campo Grande, depois de 12 anos que ele se frustrou com o que foi escolhido”.

Continue Lendo...

Em sua trajetória política, Beto destacou sua experiência em administrar o município de Terenos, onde foi prefeito por dois mandatos, entre os anos de 2005 e 2012. Ele frisou a formação de parceria para reduzir o déficit habitacional no município e desafiou o eleitor que queira saber da satisfação dos moradores de Terenos, a respeito de sua administração. "Faço um desafio para as pessoas ligarem e perguntar, o que eles tem a falar sobre o meu trabalho”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o arco de aliança para a disputa eleitoral, ele falou sobre o apoio de partidos políticos como o PSD, que inclusive já manifestou interesse em contar com o cargo de vice. Na última semana, o atual secretário de estado de meio ambiente, Jaime Verruck se filiou ao PSD.



Sem cravar um nome, Pereira resumiu que o escolhido será definido por critérios qualitativos. Entre os outros nomes possíveis, ainda foram citados os nomes de Malu Fernandes, Sidnéia Tobias (Republicanos), Graziela Machado (PSDB).

Acompanhe a entrevista completa.

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500