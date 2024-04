Pré-candidatos participam da primeira rodada de entrevistas nas Eleições 2024

Os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, pelos maiores partidos com representatividade na Câmara de Vereadores da Capital, foram convidados, oficialmente, para uma série de entrevistas marcada para começar no próximo dia 15.

Será a primeira rodada de entrevistas deste ano com os políticos(as) que pretendem disputar a vaga para administrar a capital sul-mato-grossense no quadriênio 2025-2028.

O sorteio da ordem das entrevistas e a apresentação das regras e dinâmica do programa jornalístico foram realizados na tarde desta segunda-feira (8), na sede do Jornal Correio do Estado (Grupo Correio do Estado), parceiro da Rádio CBN Campo Grande (Grupo RCN) nesse projeto.

Participaram da reunião o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, o diretor do Grupo Correio do Estado, Marcos Fernando Rodrigues, jornalistas que atuam nas duas empresas de comunicação e representantes de cinco partidos, sendo eles PL, PP, PSDB, PT e União Brasil.

Ulisses Rocha, representante da pré-candidata Adriane Lopes (PP), atual prefeita de Campo Grande, disse que esse é um bom momento para os pré-candidatos se apresentarem à população com propostas de gestão pública para os próximos quatro anos. "É importante que a população comece a prestar atenção nos nomes que já estão sendo colocados", destacou.

Jean Fernandes dos Santos, representante da pré-candidata Rose Modesto (União Brasil) destacou o formato da rodada de entrevistas apresentado. "São dois grupos importantes da comunicação do nosso estado e a metodologia que vocês estão utilizando para esse bate papo é fundamental, onde os pré-candidatos vão poder colocar sua história. Muitos já estão montando o plano de governo", afirmou.



Danilo Galvão, representante do pré-candidato Rafael Tavares (PL) lembrou que "todos são conhecidos, são pessoas de destaque da política local. Isso é notório. Mas essa é a primeira chance que o eleitor terá de conhecer melhor cada um nas suas intenções, nas suas propostas de trabalho".

Eliane Nobre , representante do pré-candidato Beto Pereira (PSDB) enfatizou que é uma primeira oportunidade "para o pré-candidato começar a se mostrar, mostrar o que pensa, mostrar os seus projeto para Campo Grande. Então, essa união da CBN Campo Grande com o Correio do Estado é muito valoroza, principalmente neste momento".



Para o representante da pré-candidata Camila Jara (PT), "o público já precisa começar a discutir com os pré-candidatos as propostas nas diversas áreas. É de funtamental importância esse gesto, demonstra mais uma vez o compromisso da CBN Campo Grande e do Correio do Estado com a nossa cidade", disse Agamenon do Prado.



O diretor-executivo do Grupo RCN, explicou a importância da iniciativa em antecipar as discussões com os políticos. "Mais uma vez o Grupo RCN junto com o Grupo Correio do Estado vem fazendo um trabalho inovador, buscando abrir espaço para que os pré-candidatos possam expor suas opiniões, ideias e projetos. E nós estamos cumprindo nosso papel como veículo de comunicação, que é debater, convocar, questionar para que o ouvinte e o leitor possam decidir o voto", argumentou Estêvão Congro.

Para o diretor do Grupo Correio do Estado, a iniciativa fortalece o exercício da democracia. "É levar o debate para a opinião pública. Fazer o juízo de valor de cada um dos pré-candidatos para que o eleitor escolha o melhor para Campo Grande", concluiu Marcos Rodrigues, diretor do Grupo Correio do Estado.

O MDB foi o único partido convidado a não comparecer na reunião, mesmo após ter confirmado a presença de um representante. Por isso, o sorteio da ordem de participação nas entrevistas incluiu o pré-candidato pelo partido, André Puccinelli.

ENTREVISTAS AO VIVO | Eleições 2024



A primeira rodada de entrevistas, na cobertura jornalística das eleições municipais deste ano, será realizada com os pré-candidatos da Capital, com transmissão ao vivo pela Rádio CBN Campo Grande e redes sociais a partir do dia 15 de abril, ocorrendo nas segundas, quartas e sextas-feiras.

Conforme o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos e a composição das agendas de cada político, a ordem de participação foi definida e acordada por todos.

André Pucinelli (MDB) abre a rodada na segunda (15), na quarta-feira (17) será a vez de Rafael Tavares (PL), na sexta-feira (19) a entrevista será com Beto Pereira (PSDB). Na semana seguinte, Rose Modesto (União Brasil) será entrevistada na segunda-feira (24), Adriane Lopes (PP) na quarta-feira (24) e, encerrando a rodada, na sexta-feira (26) será a vez de Camila Jara (PT).

Um grupo de jornalistas representando os dois grupos de comunicação vai conduzir as entrevistas com tema livre, ou seja, baseado no histórico do político, nas demandas da população e nas propostas apresentadas.



A segunda rodada está marcada para o segundo semestre, poucos dias antes do primeiro turno das eleições, entre 9 e 20 de setembro, com os candidatos oficiais, que tiveram os registros deferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, respeitando a regra de representatividade na Câmara Municipal.



Em caso de segundo turno, os candidatos eleitos participarão de uma sabatina a ser realizada no dia 23 de outubro.