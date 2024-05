Exportações do agronegócio alcançam recorde de US$ 15 bilhões em abril

De acordo com o Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram US$ 15,24 bilhões em abril deste ano. Trata-se de uma alta de 3,9% frente ao mesmo mês no último ano, um recorde para o período, com aumento de US$ 570 milhões. Com isso, agro respondeu por 49,38% dos embarques totais do país em abril/24.

O MAPA atribui o resultado recorde sobretudo ao aumento de 17,1% no volume embarcado de produtos agropecuários. Já os preços médios dos produtos recuaram 11,3%, o que limitou o avanço da receita gerada com as exportações.

Continue Lendo...

Na avaliação da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da pasta, o crescimento das exportações no último mês foram impulsionadas pelos embarques do setor sucroalcooleiro (exportação de US$ 1,07 bilhão, +77,6%) e carne bovina in natura (de US$ 1,04 bilhão, +69,2%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a coluna a coluna CBN Agro Mercado na íntegra:

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500