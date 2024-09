Programa digital de saúde promete agilizar o trabalho de mais de 7 mil agentes no estado

As doenças endêmicas e as doenças controláveis com acompanhamento médico — como hipertensão e diabetes — passam a ser monitoradas de maneira mais efetiva por todas as esferas de controle da saúde — município, estado, governo federal — por meio da digitalização e transmissão instantânea de dados através do programa APS Digital e E-visitas.

A ferramenta tecnológica entregue nessa segunda-feira (02), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reuniu mais de mil pessoas entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

Continue Lendo...

Ao todo, foram entregues 5.400 tablets e 2 mil celulares, num total de R$ 14 milhões e 500 mil reais. O recurso também será utilizado para o incentivo financeiro aos profissionais da saúde.



Acompanhe a reportagem completa: