Proximidade com o Triângulo do Lítio pode beneficiar MS

No quadro CBN Finanças desta sexta-feira (30), o economista e colunista, Hudson Garcia avaliou as oportunidades para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul a partir da exploração do lítio como alternativa à geração de energia limpa.

De acordo com a consultoria A&M Infra, o Brasil, com a quinta maior reserva mundial de lítio, tem potencial para saltar de 2% para cerca de 25% da produção global do mineral nos próximos anos. Na América do Sul, Argentina, Bolívia e Chile são responsáveis pelos maiores depósitos da região. Através da Rota Bioceânica, o mercado econômico de Mato Grosso do Sul pode ser beneficiado. Acompanhe a análise: