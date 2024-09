Publicado resultado final do edital de R$ 7 milhões para incentivo ao esporte de MS

Foi publicado na quarta-feira (4), o resultado final do edital "Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul". O processo, conduzido digitalmente, foi uma iniciativa da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), totalizando R$ 7 milhões em investimentos.

Com o resultado final publicado, as entidades classificadas, de acordo com as vagas por categoria, deverão apresentar, a partir de 16 de setembro, no prazo de 15 dias corridos, o plano de trabalho detalhado, juntamente com a comprovação dos requisitos estatutários e documentais exigidos. Esses documentos deverão ser enviados por meio da plataforma digital Prosa.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destacou o alto nível das propostas. “Observamos um elevado nível técnico nos projetos, muitos voltados ao esporte de alto rendimento e focados em desempenho em competições olímpicas, paralímpicas e mundiais. Estamos otimistas, acreditando que essas iniciativas irão impulsionar o esporte em nosso estado”.

Confira o edital com o resultado final clicando aqui.

*Com informações da Fundesporte