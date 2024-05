É fato. Há uma 'Torre de Babel' no PL de Mato Grosso do Sul, onde ninguém entende ninguém sobre o que se fala e decide. Só dá confusão em tudo que se faz.

Dias atrás, a coluna Política em Destaque deu ênfase sobre a irritação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a iniciativa do Tenente Portela, presidente municipal da legenda na Capital, de usar indevidamente o seu nome para alavancar a sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. Ele declarou publicamente o apoio do ex-presidente.

E o presidente regional do PL, deputado federal Marcos Pollon, caiu nessa conversa e avalizou a indicação de Portela, dizendo contar com aval de Bolsonaro. Só que não foi bem essa história, porque o ex-presidente Bolsonaro exigiu a imediata retirada da pré-candidatura de Portela.

Ele deu um puxão de orelha no seu amigo de Exército. Não gostou nenhum pouco da sua atitude de tomar decisão política sem consultá-lo.

A edição desta segunda-feira (27) do jornal Correio do Estado destacou toda essa celeuma com uma reportagem, dizendo que Bolsonaro desautoriza Portela a lançar pré-candidatura a prefeito de Campo Grande.

Toda essa confusão estaria atrapalhando as negociações com a ex-ministra da Agricultura, senadora Tereza Cristina, para montagem de aliança do PP com PL nas eleições em Campo Grande. O PL indicaria o vice da prefeita Adriane Lopes, porque nenhum dos nomes do partido colocados para disputar a prefeitura, empolgou o eleitorado. Para não passar vergonha com votação pífia, Bolsonaro teria aceitado apoiar Adriane.

A prefeita é política conservadora, da direita bolsonarista, e seria a saída para o PL não passar vergonha nas eleições em Campo Grande.

O Tenente Portela chegou a publicar nota de esclarecimento em sua página do Instagram, dizendo que seu objetivo é fortalecer a direita no exercício da presidência municipal do PL e que a decisão final sobre as eleições em Campo Grande será tomada por Bolsonaro e o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto.

Na nota, ele não fala mais de sua pré-candidatura. Apenas diz que o PL tem excelentes nomes para concorrer à prefeitura da Capital.

