Queda da temperatura superlota unidades de saúde em Ponta Porã

Unidades de saúde atendem diariamente centenas de pessoas com sintomas respiratórios em Ponta Porã desde as mudanças climáticas registradas há cerca de quinze dias.

Nesta terça-feira (14), por volta de 05h a temperatura foi de 11ºC e no meio da manhã marcava 13ºC. O tempo começou a mudar no meio da tarde desta segunda-feira, com neblina e a noite temperatura caiu muito.

Na segunda-feira, o hospital regional recebeu 64 pacientes com sintomas respiratórios, pois desde a semana passada a fronteira apresenta mudança no clima, com calor durante o dia e a noite o clima mudando significativamente, com queda brutal da temperatura.

O frio cancelou o desfile cívico previsto para esta terça-feira em Pedro Juan, em comemoração aos 213 anos da Independência do país vizinho. Hoje é feriado no lado paraguaio da fronteira com o Mato Grosso do Sul.