Em Campo Grande, uma empreendedora transformou a paixão por doces e um negócio de sucesso. A proprietária do Pé de Moleque Gourmet, Fernanda Correa, esteve no programa CBN Você Mulher deste sábado (16) e contou como transformou um momento difícil como a pandemia, em oportunidade de vida a partir do empreendedorismo.

"Eu, assim como muitas pessoas, precisei me reiventar na pandemia. Além de ser mãe, esposa, cuidar da casa e dos filhos, comecei a empreender, foi transformador. O nosso doce possui uma receita de família, da minha mãe, e nós conseguimos uma nova roupagem, a partir dos ingredientes. Nós temos o tradicional, mas também nos inspiramos para criar novos sabores e hoje temos 12 ao todo", disse a empreendedora.

Confira a entrevista completa: