Recursos do convênio com o Governo do Estado serão utilizados para manutenção da Santa Casa

O Governo do Estado e a Santa Casa de Campo Grande assinaram nesta terça-feira (24) um convênio, em caráter de urgência, no valor de R$ 15 milhões. O valor será repassado em três parcelas de R$ 5 milhões. Os recursos serão destinado para a manutenção dos atendimentos no Hospital

Segundo o governador Eduardo Riedel, a negociação avançou, pois, a Santa Casa comprovou a necessidade dos recursos. Além do convênio, o Estado já repassou para Santa Casa cerca de R$ 83 milhões este ano. Além dos R$ 9 milhões mensais referente ao custeio e manutenção de leitos UTI Neo, foram repassados R$ 2 milhões em convênios e cerca de R$ 200 mil em emendas parlamentares estaduais.

Continue Lendo...

De acordo com Riedel, o objetivo é trabalhar em conjunto com os municípios. “A gente tem um plano de saúde para o Estado inteiro. Tem investimentos em Três Lagoas, Dourados, vai ter Corumbá, Coxim. Aqui em Campo Grande, com o Regional. A gente tem que otimizar essa rede para melhorar o atendimento, bem como a atenção primária, de responsabilidade dos municípios, mas que nós estamos muito atentos e trabalhando junto com eles para ajudá-los também, porque é ali que começa todo o processo de superlotação, na média, na alta complexidade e no pronto atendimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, os recursos serão utilizados para a manutenção do hospital e o aperfeiçoamento dos atendimentos. Sobre a questão da fila de espera para cirurgias eletivas e leitos pediátricos, Alir afirma que o problema deve ser resolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“É a necessidade de uma ampliação de leitos pediátricos. Isso não é de responsabilidade da Santa Casa de Campo Grande, porque o administrador pleno da saúde é o município de Campo Grande. Então quem tem que resolver a questão da fila em relação à espera é a Secretaria de Saúde do município de Campo Grande e não a Santa Casa”.

Em nota, a Sesau afirma que está reavaliando a situação dos pacientes com mais de 18 meses na fila de espera por exames, consultas e cirurgias para apurar uma possível reclassificação do mesmo. A Secretaria também está ligando para pacientes que tenham procedimentos marcados para confirmar a presença na data marcada.

Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que já vem tomando medidas para a redução da fila de espera, e desde então criou um plano de ação. A Secretaria adotou a chamada "higienização"das filas em que reavalia a situação dos pacientes com mais de 18 meses na fila de espera por exames, consultas e cirurgias. Com isso, a regulação recomenda à Unidade de Saúde (onde originou o pedido) que faça a reavaliação deste paciente para que seja avaliada a necessidade de reclassificá-lo na espera. Este plano foi apresentado à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), integrada pela SES e SESAU. Outra ação da Secretaria Municipal de Saúde foi a melhora na política de overbooking juntamente com a política de combate ao absenteísmo (ausência). A Secretaria entra em contato por telefone (mensagem e ligação) com o paciente que tem uma consulta, cirurgia ou exames marcados nas 72 horas que antecedem essa marcação, o intuito é o de confirmar a presença, os contatos são feitos até 24 horas antes em dias e horas alternados para dar chance ao paciente de atender o chamado. A pedido da secretaria, a área de tecnologia está em tratativas com as operadoras de telefonia para que os números da SESAU passem a ter identificadores de chamadas, com isso, a Pasta acredita que ao reconhecer o número, o cidadão possa aceitar mais facilmente a mensagem."