Reitora nomeada antecipa investimentos para UFMS

Recém-nomeada reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Camila Ítavo, vai assumir a função no dia 27 de outubro, para mandato de quatro anos (2024-2028). A publicação com a nomeação de Camila, para a função, foi dada no dia 29 de agosto de 2024. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta segunda-feira (02), Camila falou sobre os 8 anos de mandato como vice-reitora, de Marcelo Turine - atual reitor - e como este trabalho a preparou para o desafio como titular da função.

Durante a conversa, Camila fez um retrospecto dos últimos anos de trabalho na gestão da UFMS. A instituição formada pela Cidade Universitária, em Campo Grande, e outros 10 campi passou por um ampliação - de mais do dobro - no número de vagas nos cursos de graduação, presencial e à distância. A nova reitora explicou como isso foi possível e do legado da atual gestão para a próxima administração.

“Saltamos de 18 mil alunos para 40 mil [...] eliminamos taxas cobradas e hoje zeramos vagas ociosas, atualizamos diversos disponíveis no estado. Também elevamos o conceito institucional dos dos curso que era 3 e hoje é 5, considerada a máxima para uma universidade e isso é muito significativo. Temos 69 universidades federais no país e apenas 11 são nota máxima, além do maior inclusão de alunos temos uma nota maior”.

Sobre a prioridade na gestão que começa em outubro, a reitora nomeada destacou que quer priorizar o plano de trabalho aprovado pela comunidade universitária baseada em três pilares: inclusiva, acessível e inovadora. Outras prioridades serão a discussão para a formatação para o Plano de Desenvolvimento Institucional de 2030, investimentos em infraestrutura para os próximos meses - como entrega da primeira etapa do Museu de Ciência e Tecnologia e da ativação do Autocine até o final do ano. Acompanhe a entrevista completa.