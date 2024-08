Represa de condomínio tinha quase um bilhão de litros de água

O volume de água do lago no condomínio Nasa Park localizado a cerca de 30 quilômetros ao norte de Campo Grande, era de aproximadamente 800 mil metros cúbicos, o que representa 800 milhões de litros de água, conforme estimado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Com o rompimento da barragem no local, na manhã desta terça-feira (20), toda essa água provocou uma verdadeira avalanche de lama que cobriu parte da BR-163 e várias propriedades na área rural, localizadas do outro lado da rodovia e em nível abaixo do empreendimento de luxo. Na represa, o lago secou após o rompimento.

De acordo com informações do Imasul, responsável pelas licenças ambientais e por fiscalizar as barragens em todo o estado, a barragem do Nasa Park, construída para formar o lago de quase um quilômetro de extensão ,estava irregular. Em nota, o Instituto afirma que "este barramento não possuía o cadastro estadual de usuários de recursos hídricos, que é obrigatório por lei. Diante disso, o responsável pelo empreendimento foi devidamente notificado para a regularização imediata".

Há cinco anos, após uma vistoria, os técnicos já haviam observado a necessidade de manutenções preventivas essenciais para garantir a segurança da barragem, incluindo a limpeza da vegetação nos taludes e a desobstrução do sistema de drenagem. Em 2019, o proprietário recebeu quatro notificações que apontavam os problemas e exigiam providências.

"O Imasul notificou o responsável para que proceda com a regularização da barragem, a limpeza da vegetação e da drenagem superficial, além da implementação de ciclos semestrais de inspeção e a elaboração de um Plano de Segurança da Barragem e um Plano de Ação de Emergência", informa a nota.

As exigências do Imasul não teriam sido cumpridas até agora, quando a barragem não suportou o volume de água. As causas do rompimento serão apontadas em laudos técnicos após perícias já iniciadas na área que também analisam possíveis danos ambientais na região.

Nós entramos em contato com o proprietário pelo empreendimento, que construiu e mantinha a represa no condomínio, mas ele não aceitou conversar com a reportagem, dizendo que "a prioridade agora é atender às autoridades".

O condomínio Nasa Park começou a ser implantado há aproximadamente três décadas e a formação do lago era o grande atrativo para a construção de moradias milionárias no entorno da represa. Pelo menos 100 casas de luxo foram erguidas no local, considerado um refúgio em meio à natureza.

Prática de wakeboard próximo ao local do rompimento da barragem - Foto: Timblindim

O lago com quase um quilômetro de extensão era a grande atração para a prática de diversos esportes náuticos, como o wakeboard, esqui aquático, caiaque, canoagem, entre outros.

