Ribeirinhos e bebê de dois meses são salvos de incêndio no Pantanal

Nas últimas horas, um grande incêndio que avança próximo à ponte da BR-262, sobre o rio Paraguai, entre os municípios de Corumbá e Miranda, por pouco não teve um desfecho ainda mais trágico.

Durante a noite desse domingo (4), policiais ambientais que passavam pelo local, com destino ao Passo do Lontra, notaram duas residências cercadas pelo fogo e, assim que chegaram o aterro da rodovia, se depararam com a movimentação de moradores combatendo o incêndio.

Um ribeirinho que tentava ajudar os vizinhos do outro lado do corixo Gonçalino avisou que havia uma família em risco iminente devido ao grande volume das chamas. No entanto, a família relutava em deixar o local na tentativa de proteger a residência.

Ao chegarem à casa, do outro lado do corixo, os policiais constataram que a área ao redor já estava tomada pelas chamas, com densa fumaça, dificultando a respiração e colocando em risco a segurança de todos os envolvidos. Diante da situação crítica, os policiais decidiram retirar os moradores o mais rápido possível.

A baixa profundidade do corixo facilitou o uso de uma embarcação para retirar a moradora e o bebê dela, de apenas dois meses de idade. Outra mulher e duas crianças também foram resgatadas e conduzidas a pé até uma área segura.

Até o momento, mais de um milhão de hectares tiveram a vegetação consumida pelo fogo neste ano, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa/UFRJ). Somente na manhã desta segunda-feira (5) foram registrados 7.056 focos de calor no bioma.