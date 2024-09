Ruas e avenidas são recapeadas em Cassilândia

Cassilândia, em parceria com o Governo do Estado, concluiu recentemente uma ampla obra de recapeamento asfáltico que contemplou 62 ruas e avenidas, somando mais de 81,5 mil metros quadrados de pavimentação restaurada. O projeto, que incluiu também a aplicação de 2,2 mil metros de fresagem e a instalação de 7,5 metros de sinalização horizontal, é parte de um esforço para melhorar a mobilidade urbana na cidade.

Os trabalhos beneficiaram diretamente bairros como Primavera II, Jardim Laranjeiras, Jardim Duarte, Bom Jesus da Lapa, Jardim Minas Gerais, Estrela do Vale I, Vila Pernambuco e o centro da cidade. Com um investimento de mais de R$ 6,2 milhões, o recapeamento busca oferecer melhores condições de tráfego e segurança aos moradores.

Além da pavimentação urbana, outras obras estão em andamento, como a restauração do aeródromo de Cassilândia. Com 65% da reforma concluída, a reestruturação abrange a pista de pouso e decolagem, a pista de taxiway e o pátio de aeronaves. A próxima etapa envolve a finalização do sistema de drenagem e a sinalização do local, essenciais para garantir a funcionalidade e segurança do aeródromo.

*Com informações da Agesul