7 modelos de botas para arrasar no inverno 2025

O brilho sofisticado do verniz aparece como aposta certeira para quem deseja um toque futurista no look. Em versões de cano curto ou longo, cores vibrantes como vermelho e azul cobalto prometem transformar produções básicas em visuais marcantes.

O clássico modelo Chelsea ganha uma nova roupagem com solados robustos, garantindo um visual urbano e descolado. Essas botas são ideais para quem busca conforto sem abrir mão da elegância, sendo perfeitas para composições com trench coats oversized e alfaiataria moderna.

As botas estilo cowboy continuam sendo um must-have, mas agora com um design renovado. Detalhes geométricos, acabamentos metalizados e bordados sutis dão um ar fashionista ao estilo western, que combina perfeitamente com vestidos leves e jeans de cintura alta.

As icônicas botas acima do joelho estão de volta, agora em versões mais sofisticadas. Couro texturizado, saltos diferenciados e um design ajustado garantem um visual elegante e moderno. A nova proposta traz uma estética minimalista, deixando para trás o ar exagerado dos anos 2000.

Com a chegada do frio, cresce a procura pelo par de botas ideal para compor looks estilosos e funcionais. Para o outono/inverno 2025, as tendências misturam referências retrô, conforto e um toque de ousadia. Se você quer atualizar seu guarda-roupa com os calçados mais desejados da temporada, confira os sete modelos que prometem fazer sucesso!

Slouchy boots

As botas de cano franzido seguem em alta e surgem com materiais refinados, como a camurça. A estética sofisticada e confortável faz delas uma escolha versátil, combinando tanto com saias midi quanto com calças mais ajustadas.

Botas biker repaginadas

Inspiradas no estilo grunge e na estética rocker, as botas biker voltam com força total. Fivelas grandes, solado tratorado e um toque utilitário garantem personalidade e atitude, tornando-as perfeitas para looks cheios de estilo.

Botas peluciadas: conforto em alta

O aconchego domina a temporada, e as botas com acabamento em shearling ou pelúcia prometem ser as queridinhas do inverno. Em tons neutros como bege e caramelo, elas trazem uma vibe cozy e descomplicada, perfeita para os dias mais frios.

Agora que você já conhece as principais apostas da temporada, escolha seu modelo favorito e arrase no inverno 2025!