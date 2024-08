Semana começa gelada e temperatura deve subir nos próximos dias

O início da semana segue gelado em Mato Grosso do Sul. Os municípios mais frios no estado, nesta segunda-feira (12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram Iguatemi e Rio Brilhante. Nos dois locais a temperatura mínima registrada foi de 2,6ºC.

Na sequência com as menores temperaturas vieram: Santa Rita do Pardo (3,7); Jardim (4,3); Nova Alvorada do Sul (5,0); Sidrolândia (5,0). Em Campo Grande a temperatura chegou aos 10,2ºC.

Ao longo da semana, o tempo começa a esquentar gradativamente e os termômetros devem chegar a 37°C, principalmente nas regiões Norte, Sudoeste, Pantaneira e Bolsão.

Para esta segunda-feira (12) e terça (13), a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade por conta de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Nestes dias estão previstas temperaturas mínimas entre 4ºC e 8°C e máximas entre 19ºC e 23°C para os municípios do Sul, Leste e Sudeste.

Outra situação que chama atenção para esta semana são os baixos índices de umidade relativa do ar. Com as temperaturas em elevação, os índices de umidade relativa do ar podem ficar críticos entre 10% e 30%. As condições meteorológicas facilitam a propagação de incêndios, por isso o alerta constante pedindo que a população não ateie fogo tanto nas cidades quanto na área rural.

