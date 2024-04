Série em cinco episódios debate filosofia neste final de semana em Campo Grande

Estreia neste sábado (20), em Campo Grande, a série em cinco episódios intitulada Van Filosofia. A produção, que conta com cerca de 40 profissionais sul-mato-grossenses, discute assuntos do cotidiano e das relações humanas.

No quadro CBN Cultural, Rosiney Bigattão - roteirista e uma das diretoras, Carlos Diehl - produtor executivo e Vitor Zan - produção trilha sonora - contaram os desafios e as conquistas do trabalho.

Cada capítulo da série, com 26 minutos, aborda temas como: o Amor, a Pressa, o Ser e Ter, Preconceito e Ética. Ao todo, são 35 personagens com histórias reais.

A produção independente já foi exibida em rede nacional e é um projeto vencedor de edital da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O lançamento neste sábado (20) da Van Filosofia será no Teatro do Mundo, na Avenida Barão de Melgaço, 177, em Campo Grande, a partir das 16 horas.

Programação:

16h - Episódio AMOR + Roda de conversa

17h - Episódio QUE PRESSA É ESSA + Roda de conversa

18h - Episódio SER OU TER + Roda de conversa

19h - Episódio PRECONCEITO + Roda de conversa

20h - Episódio ÉTICA + Roda de conversa

