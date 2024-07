Sexta-feira deve ser de frio em Mato Grosso do Sul

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul indica que nesta sexta-feira (12) deve ocorrer aumento de nebulosidade e o tempo frio deve persistir no estado, principalmente as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste.

Ainda conforme o Cemtec-MS, na Capital a máxima deve ser de 19ºC; Coxim deve registrar 27ºC; Dourados 16ºC; em Três Lagoas um pouco mais quente, 26ºC de máxima; em Corumbá a máxima deve ser de 17ºC e em Porto Murtinho a temperatura não deve passar dos 13ºC.

* Com informações Governo de MS

