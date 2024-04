Shopping da Capital promove a troca de alimentos por diversão

Uma iniciativa do Shopping Campo Grande une solidariedade e diversão para arrecadar alimentos que serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil. Neste mês de Abril, o maior centro de compras da capital sul-mato-grossense realiza a campanha ‘Compre, Doe e Ganhe’.



A cada 250 reais em compras nas lojas credenciadas, mais a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal e fubá), os clientes poderão trocar tickets pelo passaporte que dá direito a todos os brinquedos do parque de diversões montado no estacionamento do shpping, com exceção da Roda Gigante.

A gerente de marketing do empreendimento, Gabriella Alves, explica que essa é mais uma oportunidade de inserir a solidariedade às ações de entretenimento promovidas continuamente. “Compreendemos nosso papel como disseminador de boas práticas, assim como o alcance junto ao público, lojistas e funcionários. Nossa representação social nos estimula a promover iniciativas de inserção, igualdade e apoio a quem necessita e diante do sucesso do Ita Park, decidimos unir a diversão a um gesto tão relevante, que é levar alimentos a quem necessita, por meio da parceria com o Sesc Mesa Brasil”, pondera.

Continue Lendo...

Somente em 2023, o Shopping Campo Grande doou ao programa Sesc Mesa Brasil quase 10 toneladas de alimentos, arrecadados em ações promovidas ao longo do ano. “Os alimentos são fundamentais para complementar as doações que realizamos diariamente para instituições sociais cadastradas no programa. Eles compõem a alimentação de crianças assistidas em projetos sociais, mulheres, idosos e tantas outras famílias que, muitas vezes, só têm como se alimentar por meio dessas doações”, avalia a gerente da unidade Sesc Mais, Adriane Zadi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa trabalha com o recebimento de doações e excedentes de produção de alimentos. Com mais de 3 mil parceiros cadastrados entre empresas atacadistas e do varejo, além de produtores rurais e indústrias, as doações são destinadas a entidades assistenciais cadastradas.

Outra iniciativa

Em outra ação social promovida pelo Shopping Campo Grande, estão sendo arrecadados absorventes íntimos e produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, hidratante, creme e escova dental, etc), que serão doados para a Casa da Mulher Brasileira, com o objetivo de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência.

SERVIÇO

As trocas de cupons e doações de alimentos para a campanha 'Compre, Doe e Ganhe' podem ser feitas no balcão localizado em frente à Praça de Alimentação do Shopping. O horário de funcionamento do Ita Park é das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

As doações para a Campanha 'Dignidade Menstrual' podem ser entregues em uma caixa localizada em frente ao SAC (próximo à Renner).

Outras informações sobre as ações do Shopping Campo Grande no site: www.shoppingcampogrande.com.br e pelo Instagram @shoppingcampogrande.