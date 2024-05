Sistema de cooperativas completa 45 anos no estado

Em 2024, o sistema de Organização das Cooperativas do Brasil em Mato Grosso do Sul (OCB/MS) completa 45 anos de presença no estado.

Segundo a assessora de comunicação do Sistema OCB-MS, Laylla Rocha, a atuação da organização tem impulsionado o dinamismo do cooperativismo, que ganha cada vez mais força.

Continue Lendo...

“O nosso relatório anual apontou que já somos 136 cooperativas no estado, nas sete áreas do cooperativismo, são mais de 500 empregos diretos, 13% do PIB do estado advém das cooperativas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o objetivo de aprimorar a atuação do cooperativismo em todo o país, de 14 a 16 de maio, a OCB/MS participou da 15ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em Brasília. O encontro é importante para alinhar soluções e metas para a organização nacional nos próximos cinco anos.

Entre as ações dos 45 anos, a instituição realiza a entrega do VII Prêmio OCB/MS de Jornalismo. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (31). Acompanhe a entrevista completa.