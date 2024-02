Sociólogo Paulo Cabral morre em Campo Grande

Morreu na manhã desta terça-feira (27), na Capital, o sociólogo, advogado e professor Paulo Eduardo Cabral. Ele tinha 75 anos de idade e estava em tratamento de câncer. O velório teve início às 10h, na capela Jardim das Palmeiras, na Avenida Tamandaré, região norte da cidade. O sepultamento está previsto para às 16h no cemitério Jardim das Palmeiras.

Um grande intelectual, o professor Paulo Cabral era paulistano, mas vivia em Campo Grande há mais de 40 anos onde atuou nas áreas de educação, saúde e relações sociais, em instituições públicas e privadas. Como professor, lecionou em quase todos os graus de ensino, exceto da 1ª à 4ª séries do fundamental.

Paulo Cabral tem textos publicados sobre a Constituição, sobre Campo Grande, educação escolar indígena, história da Unaes, história da Uniderp, educação médica, além de centenas de artigos na imprensa local.

Associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul por mais de três décadas, presidiu a instituição no período de novembro de 2016 a dezembro de 2018, iniciou o processo de transição inaugurando nova fase na trajetória da instituição.

Uma referência para a imprensa de Campo Grande, fonte séria, comprometida e com profundo conhecimento sobre os aspectos sociais, as relações e os padrões de comportamento da sociedade.