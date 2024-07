Subsídio para moradias deve beneficiar duas mil famílias até o final do ano

Os municípios de Dourados e Campo Grande estão recebendo investimentos em moradias populares que podem ter parte do financiamento subsidiado pelo governo federal, por meio de emendas parlamentares. O total destinado ao Programa Bônus Moradia Emenda, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, é de R$ 30 milhões.

O novo programa para reduzir o déficit habitacional em MS terá subsídios garantidos de R$ 12 mil até R$ 32 mil para cada família, que serão usados para pagar a “entrada” do imóvel.

Continue Lendo...

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab-MS), Maria do Carmo Avesani Lopez, detalhou as ações que estão em andamento no estado para possibilitar que famílias de baixa renda realizem o sonho da casa própria.

Clique abaixo e saiba os detalhes: