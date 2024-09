Tempo seco permanece em MS

Uma névoa seca de fumaça em decorrência das queimadas ainda predomina em todo o Estado, e sem previsão de chuvas para esta terça-feira (24). Ainda segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. "Pela configuração dos ventos o céu deverá continuar encoberto por uma camada de fumaça oriunda de incêndios florestais na região amazônica e também de estados e países vizinhos", avalia o Cemtec.

Esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco no Estado.

Continue Lendo...

As temperaturas continuam acima da média, podendo atingir até 41°C, além de baixa umidade do ar, que vai variar entre 7% e 20%. Por isso, recomenda-se a ingestão de bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes.

Também de acordo com o Cemtec, as condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, favorecem a ocorrência de incêndios florestais. Desta forma, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação, pois é considerado crime ambiental.