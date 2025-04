Gaeco deflagra Operação Backstage em Três Lagoas para apurar irregularidades em contratos públicos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira (16) a Operação Backstage, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contratos firmados pelo Município de Três Lagoas entre os anos de 2022 e 2024.

A ação foi realizada em apoio à 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, sendo oito em Três Lagoas e dois em Dourados, conforme decisão judicial expedida no curso das investigações.

Segundo o MPMS, os alvos da operação estariam envolvidos em um esquema criminoso que inclui suspeitas de associação criminosa, fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, entre outros crimes correlatos. A investigação aponta que uma empresa local teria vencido, de forma recorrente, diversas licitações para fornecimento de estruturas e equipamentos voltados à realização de eventos e shows no município, durante a gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro.

Os contratos investigados referem-se ao período entre 2022 e 2024 e apresentariam fortes indícios de irregularidades, inclusive com apontamentos prévios do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) sobre vícios em pelo menos um dos procedimentos licitatórios.