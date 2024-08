Terça-feira segue com sol e tempo seco em MS

A previsão do tempo para os próximos dias indica uma semana marcada por calor intenso e condições secas em todo o Mato Grosso do Sul. Até quarta-feira o tempo segue firme, com sol predominante e variação de nebulosidade. A temperatura deverá se manter acima da média, com valores que podem variar entre 34°C e 37°C, principalmente nas regiões sudoeste, pantaneira e norte do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Coordenado pela meteorologista Valesca Fernandes, o Cemtec aponta que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a responsável por inibir a formação de nuvens e chuvas, resultando em um ambiente seco e quente. A umidade relativa do ar continua sendo baixa, variando entre 10% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais.

A recomendação das autoridades é para que a população evite atear fogo em vegetação ou outros materiais, pois as condições climáticas são propícias para a ocorrência de incêndios.

As temperaturas mínimas esperadas para os próximas dias ficam entre 18°C e 20°C nas regiões sul, leste e sudeste, enquanto as máximas variam entre 30°C e 34°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas deverão ficar entre 21°C e 24°C e as máximas entre 35°C e 37°C. Já nas regiões norte e Bolsão, as mínimas ficam entre 19°C e 20°C, com máximas alcançando entre 32°C e 34°C. Em Campo Grande a mínima será de 22°C, com máxima de 32°C.

Além disso, os ventos estarão atuando predominantemente do quadrante norte (norte/nordeste) com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo haver rajadas que ultrapassam os 60 km/h.

Mudanças a partir de quarta

A partir de quarta-feira (7) o cenário meteorológico começará a mudar com a aproximação de uma intensa frente fria. Entre quarta e sexta-feira (9), espera-se um aumento na nebulosidade e probabilidade de chuvas, além de uma queda acentuada nas temperaturas, especialmente na metade sul de Mato Grosso do Sul.

Haverá melhora nos índices de umidade relativa do ar, com as menores temperaturas previstas chegando até aos 4°C. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo de 4°C. O ar frio deverá avançar para todo o Estado e não ficar restrito apenas ao sul, fazendo assim com que as mínimas variem entre a casa dos 6°C aos 12°C.

*Com informações da comunicação do Governo de MS