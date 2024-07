Terceira edição do Duelo de Marceneiros estreia nesta segunda-feira

Estreia nesta segunda-feira (01), a terceira edição do Reality de Marcenaria e Design do Brasil. A produção promovida pelo Serviço Nacional da Indústria, Senai, conta com seis participantes, de quatro estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio De Janeiro e Ceará.

Em entrevista o Jornal CBN CG, a coordenadora do curso de Ensino Superior da Faculdade Senai de Construção, Jéssica Chaves, e a diretora de Operações do Duelo de Marceneiros, Karla Giordano falaram da expectativa da estreia.

Entre as novidades desta edição está a participação da primeira participante mulher do programa. Ao todo, atração conta com são seis episódios, de 30 minutos. Em cada programa, os participantes são desafiados a executar uma peça de marcenaria com tempo e material determinado. Desde a primeira prova, já tem eliminação.

A apresentação fica por conta de Beto Carramanhos e Rita de Cássia. A atração é exibida todas às segundas-feiras às 13 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no canal do YouTube do programa. Acompanhe a entrevista completa.