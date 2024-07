Thronicke busca apoio para a presidência do Senado

Além das eleições municipais, o cenário político este ano se prepara para a eleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e, a depender da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) uma mulher poderá ocupar o cargo no Senado, pela primeira vez.

Durante entrevista nesta sexta-feira (19) à Rádio CBN Campo Grande, Thronicke revelou que a decisão de lançar seu nome para concorrer à vaga ocupada hoje por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi incentivada pela presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. Mas a senadora revelou que pode abrir mão do projeto pessoal para costurar uma candidatura que represente as mulheres, caso o nome da colega Eliziane Gama (PSD-MA) reúna um maior apoio.

Em toda história, nenhuma mulher foi eleita para a presidência do Senado ou da Câmara dos Deputados. A senadora reconheceu o desafio de romper com a tradição masculina no Congresso Nacional e afirmou que existe um apelo crescente para uma presença feminina na presidência.

"Nós, mulheres, não conseguimos sequer assumir uma cadeira na mesa diretora do Senado. É hora de mudar isso", afirmou Soraya, destacando que sua candidatura não é apenas uma questão de gênero, mas também de competência e capacidade de liderança.

Thronicke também falou sobre os pontos que discorda na Reforma Tributária, a liderança da bancada de MS no Congresso, as eleições municipais e sobre a relação rompida com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Confira a entrevista na íntegra: