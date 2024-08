Tráfego na BR-163 é liberado em meia pista

Após quase três horas de interdição total na BR-163, na altura do quilômetro 500 entre Campo Grande e Jaraguari, o trecho foi liberado para tráfego em meia pista, conforme informações da concessionária CCR MSVia, responsável pelos serviços de administração e manutenção da rodovia.

Uma das faixas de tráfego ficará interditada por pelo menos 24h, enquanto o tráfego flui pela outra faixa, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul da rodovia.

Continue Lendo...

A interdição total do tráfego ocorreu por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira (20) devido ao rompimento de uma barragem localizada em um empreendimento particular na região.

Segundo a CCR MSVia, equipes de engenharia da concessionária "prosseguem com as avaliações da situação da pista. Em paralelo, equipes de resgate apoiam a Defesa Civil no monitoramento da região".

A empresa disponibiliza o Disque CCR MSVia, por meio do telefone 0800 648 0163, que atende gratuitamente, inclusive ligações de celulares, e também via WhatsApp para esclarecer dúvidas e/ou repassar informações sobre a trafegabilidade na BR-163.