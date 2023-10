'UEMS tem a cara do sul-mato-grossense', diz reitor reeleito

Reeleito para o mandato de 2023 a 2027, o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, esteve na Rádio CBN CG nesta quarta-feira (4) para falar sobre os novos desafios do mercado de trabalho e do ensino superior no Estado, sem perder o viés da ética e da humanidade.

O professor Laércio ainda fala sobre os projetos para os próximos quatro anos e uma parceria inédita com o Governo do Estado para graduação EAD em gestão pública para servidores públicos se especializarem na área.

A cerimônia de reeleição ocorreu no último dia 26 de setembro, em Dourados, juntamente com a vice-reitora eleita, profa. Drª. Lucina Ferreira da Silva.

Confira os projetos para a Universidade na íntegra: