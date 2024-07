UFMS divulga conteúdos para Vestibular e PASSE 2025

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou os conteúdos programáticos para o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) 2025.

Os editais com as informações detalhadas já estão disponíveis e podem ser consultados aqui. A medida busca auxiliar os candidatos na organização dos estudos, já que os conteúdos programáticos, inclusive as obras literárias obrigatórias, são definidos com antecedência.

"Isso permite que os estudantes se preparem de forma direcionada e otimizem seu tempo de estudo", destaca o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

As provas do Vestibular e da 3ª etapa do PASSE abrangem quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A redação, por sua vez, é aplicada apenas na última etapa do PASSE.

DATAS - As provas do Vestibular estão agendadas para o dia 1º de dezembro de 2024, enquanto as do PASSE serão realizadas no dia 8 de dezembro. As inscrições para ambos os processos seletivos serão abertas em setembro, com todas as informações disponíveis nos editais.

O Vestibular destina-se a candidatos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio. As vagas são reservadas conforme a Lei nº 12.711/2012, e além da modalidade tradicional, há também a opção de participar como treineiro.

Já o PASSE é direcionado a estudantes que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS. As avaliações são realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. A seleção é composta por três etapas, e a escolha do curso ocorre apenas no último ano.

*Com informações da UFMS