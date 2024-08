UFMS oferece curso gratuito para promover a inclusão na Educação Física escolar

Professores da rede pública de ensino têm a oportunidade de se qualificar e promover a inclusão na Educação Física escolar. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está oferecendo um curso de aperfeiçoamento gratuito com 300 vagas. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (14) através do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj).

O curso, com carga horária de 120 horas, será ministrado a partir do dia 22 de agosto, totalmente online, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMS. A iniciativa tem como objetivo capacitar os professores para atender alunos com diferentes necessidades, como deficiência, transtorno do espectro autista e outros transtornos de aprendizagem.

"É fundamental que todos os alunos tenham acesso a uma educação física de qualidade, que promova o desenvolvimento integral e respeite as diferenças", afirma Marina Brasiliano Salerno, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do curso.

Os participantes que completarem pelo menos 75% das atividades receberão certificação. O curso está dividido em quatro módulos: Introdução à Educação Física na Perspectiva Inclusiva; Aspectos da Promoção da Saúde na Educação Física Escolar e sua Perspectiva Inclusiva; Aspectos Práticos da Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva – Ginástica; e Aspectos Práticos da Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva – Dança. Cada módulo incluirá palestras online e atividades avaliativas.

A seleção dos candidatos será feita por ordem de inscrição. Caso o número de inscritos exceda as vagas disponíveis, será mantida uma lista de espera. Se o total de vagas não for preenchido, professores de escolas privadas e outras instituições também serão considerados.

Para mais detalhes, os interessados podem acessar o edital completo aqui.

*Com informações da UFMS