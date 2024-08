Últimos dias para inscrições do Integra UFMS 2024

Estudantes, servidores e egressos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) têm até a próxima segunda-feira (19), para se inscreverem no Integra UFMS 2024, o maior evento científico do estado. O evento acontecerá entre 21 e 25 de outubro, no câmpus de Campo Grande.

Os interessados devem realizar a inscrição e submeter suas ações via Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigproj). O processo de submissão inclui o preenchimento de um formulário, o envio da anuência do orientador ou coordenador (para estudantes e egressos), e o upload de um banner e um vídeo, ambos em formato PDF.

“A submissão requer a proposta, o banner, o vídeo e um resumo que será usado na publicação oficial do evento. O banner será exibido presencialmente, e o vídeo será divulgado na página oficial do Integra UFMS 2024”, explica Liana Dessandri Duenha Garanhani, coordenadora geral do evento e diretora da Escola de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece).

Serão aceitos trabalhos relacionados a programas, atividades e ações das pró-reitorias de Extensão, Cultura e Esporte, Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação, além das agências de Internacionalização e Inovação e de Educação Digital e a Distância, e da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS). Os proponentes também podem optar por apresentar seus trabalhos em escolas de ensino fundamental e médio através do Programa Vem Pra UFMS.

Uma das novidades desta edição é a participação de estudantes de universidades parceiras internacionais, viabilizada por acordos de cooperação firmados pela Aginova, agência de inovação da UFMS. “O Integra UFMS 2024 promove a integração acadêmica e amplia a divulgação científica. É uma oportunidade única de publicação e consolidação do trabalho acadêmico no maior evento científico do estado”, afirma Liana.

Outra inovação é a introdução do Passaporte da Ciência, que será distribuído aos participantes da Fetec-MS. Os visitantes e expositores poderão carimbar seus passaportes ao visitar determinados locais da Universidade, incentivando a exploração do campus.

Para este ano, a organização espera a inscrição de cerca de dois mil trabalhos, abrangendo diversas áreas, como ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação, internacionalização e sustentabilidade. Com múltiplos autores envolvidos em cada trabalho, a expectativa é que o evento atraia entre seis e oito mil participantes.

*Com informações da UFMS