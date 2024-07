Últimos dias para inscrições para a Fetec MS

Os alunos da rede pública e particular de Educação Básica têm até 14 de julho para se inscrever na 14ª Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec MS) e na 13ª Feira de Tecnologias, Engenharias, Ciências e Criatividade de Mato Grosso do Sul Júnior (Fetecc MS Júnior).

O evento faz parte do Integra UFMS 2024, o maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do estado.

Com o tema “Vocês são as raízes que sustentam a ciência”, a feira oferece aos participantes a chance de interagir entre si e ampliar seus conhecimentos em diversas áreas, como Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes.

“A cada ano que se passa é sempre uma surpresa ver o impacto que a Feira proporciona na vida dos pequenos. Esperamos eles ansiosamente nessa edição, porque essa feira é para eles, e sem eles nada disso seria possível”, ressalta o professor do Instituto de Química e coordenador da Fetec MS e Fetec MS Júnior, Ivo Leite Filho.

As inscrições podem ser feitas por meio deste link. Há quatro modalidades disponíveis: Fetec MS Júnior, Fetec Maker, Fetec Fundect e Fetec MS. Detalhes sobre idades e restrições para cada categoria podem ser encontrados no edital. A apresentação dos projetos finalistas e a cerimônia de premiação acontecerão entre 21 e 23 de outubro.

Para inscrever os projetos, os alunos devem estar cursando do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio regular, do 1º ao 7º semestre do ensino técnico de nível médio ou do 1º ao 3º ano do ensino para jovens e adultos. Todos os projetos precisam ter um orientador e pelo menos um aluno, sendo que cada participante só pode estar envolvido em um único projeto.

*Com informações da UFMS