Uso do PMMA em procedimentos estéticos levanta discussões

O uso do Polimetilmetacrilato (PMMA) é polêmico e tem levantado debates. O assunto ficou em evidencia durante esta semana, depois da morte de uma influenciadora digital, de 33 anos, devido a complicações de um procedimento nos glúteos.

O PMMA é uma substancia não absorvível que tem sido muito utilizada em procedimentos estéticos. Para falar sobre o assunto, o cirurgião plástico, Dr. Felipe Brito, participou do programa CBN Você Mulher deste sábado (6). Ele falou sobre as aplicações e também comentou os riscos do PMMA.

“Eu particularmente acho que é um produto que deve ser usado com muita cautela. E usado para pacientes segundo a Anvisa orienta: Pacientes HIV positivo, que tenham uma lipoatrofia. Você usar em pacientes que são hígidos, que podem desenvolver um problema daqui 20, 30 anos, é uma coisa muito preocupante”.

O cirurgião também falou sobre métodos alternativos que são mais seguros do que o PMMA. Confira a entrevista na íntegra: