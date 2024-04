Veículos transportando 70 pneus ilegais são apreendidos

Na madrugada de terça-feira (23), uma ação conjunta entre policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e órgãos parceiros resultou na apreensão de dois veículos carregados com produtos ilegais, em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164. Os agentes abordaram dois veículos, no primeiro carro, o condutor (51) e a passageira (36) transportavam 60 pneus. Já no segundo, a condutora (47) e o passageiro (30) estavam com 16 pneus, 250 pacotes de cigarros, três prensas de roupas e um fardo com câmaras de ar para motocicleta.

Continue Lendo...

Questionados sobre a origem dos produtos, os envolvidos informaram que foram contratados para fazer o transporte ilegal do Paraguai para Campo Grande, sem a documentação legal exigida.

A mercadoria foi estimada em R$ 97,5 mil. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

*Com informações do DOF