Ventos acima de 80 km/h afetam rede elétrica em MS

Os ventos fortes que atingiram Mato Grosso do Sul prejudicaram a rede elétrica em pelo menos 23 municípios do estado. Durante a chuva desta sexta-feira (20), foram registrados ventos de mais de 80 km/h, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Segundo a Energisa, a rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores, postes, além de rompimentos de cabos. O plano de contingência está em andamento e as equipes estão atuando nos reparos para viabilizar o restabelecimento da energia aos clientes atingidos.

Os municípios mais impactados até o momento são: Campo Grande, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, Sidrolândia, Terenos, Nova Andradina, Bataguassu, Ivinhema, Dourados, Caarapó, Laguna Caarapã, Jardim, Bonito, Nioaque, Bela Vista, Ponta Porã, Antônio João, Aquidauana, Maracaju, Rio Brilhante, Itaquiraí e Iguatemi. Na Capital, cerca de 50 bairros foram afetados.

A Energisa reforça à população que mantenha distância e não faça intervenção na rede elétrica sozinho, nem se aproxime de cabos partidos ou postes danificados. A empresa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo whatsapp Gisa: (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa On.

Em nota, a concessionário afirmou que “segue atendendo como prioridade hospitais, unidades de saúde e situações que coloquem a segurança da comunidade em risco, como presídios.Além disso, é priorizado o atendimento aocliente sobrevida, ou seja, pessoa que necessita de algum equipamento vital para sobrevivência”.

*com informações da Energisa