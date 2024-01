O APT FOLIA 2023 foi um sucesso alcançado pela Administração Municipal, que resgatou uma antiga tradição ao retornar com a festa carnavalesca depois de 7 anos sem acontecer no município. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo local durante as 5 noites e 2 tardes de evento.

Agora com data marcada para os dias 9, 10, 11 e 12 de Fevereiro os foliões ja estão osganizando seus blocos e se preparando pra festa que promete ser um sucesso, mais uma vez.

