Abertura da Expopar tem homenagens a produtores rurais

A abertura da 60ª Expopar e 20ª Expoleite reuniu autoridades no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, em Paranaíba na noite de sexta-feira (28). Foram homenageados o produtor rural Paulo Alves Machado e a Família Leal Oliveira.

“Este evento é de todos nós, porque de alguma maneira, todos colaboramos para que este evento chegue com uma edição tão bonita e tão importante como esta”, destacou Fábio Macedo.

O evento contou com a participação do prefeito Maycol Queiroz; o presidente da Famasul Jovem, Lucas Ingold; o presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc; o deputado estadual João Henrique Catan; e o superintendente da Novilho Precoce/MS, Alexandre Guimarães.

“Quero agradecer e parabenizar o presidente Fábio e toda sua equipe por mais uma Expopar e Expoleite. Sabemos que é difícil realizar um evento grande como esse, que carrega tanta tradição. É muito gratificante estar aqui hoje”, destacou o presidente do Sistema Famasul.

Bertoni também lembrou da contribuição de de Paranaíba para o agro de Mato Grosso do Sul.

“Paranaíba é o segundo maior produtor de leite do estado, com 14,1 milhões de litros por ano. Isso mostra a importância do município para o desenvolvimento de todo estado”.

O deputado federal, Rodolfo Nogueira, falou sobre a importância do trabalho desenvolvido por Bertoni em prol dos produtores rurais.

“O Marcelo é um forte defensor do agro em Mato Grosso do Sul, exercendo um trabalho excepcional em Brasília, juntamente com a CNA e a FPA. É muito importante a Famasul e os sindicatos terem um representante que atua tão fortemente em prol do agronegócio”, afirmou o deputado.

Também estiveram presentes os presidentes dos sindicatos rurais Osmar Garcia, de Inocência, Bruno Ribeiro, de Três Lagoas, além de ex-presidentes, Amanda Bertoni, comandantes da patrulha rural e corpo de bombeiros. (Com informações da assessoria Famsul)