Arauco realiza processo seletivo para postos na operação florestal

A empresa chilena Arauco realiza processo seletivo em Paranaíba no sábado (21) para preenchimento de postos de trabalho em sua operação florestal, localizada nas cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado e Inocência.

O processo seletivo acontece das 8h30 às 13h30h, na sede da Casa do Trabalhador em Paranaíba, no piso superior do Shopping Paranaíba. As oportunidades são para atuação na operação florestal da empresa, nas funções: Auxiliar Florestal; Motorista II, Operador Florestal I; Operador Florestal II, Líder Florestal e Mecânico II .

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local no horário informado, portando seus documentos pessoais (RG e CPF) e currículo atualizado.