A Prefeitura de Paranaíba, por meio do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, informa que, Área Azul’’ voltará a funcionar no Município, com a administração e controle do estacionamento rotativo pago em vias e logradouros públicos por meio do Demutran.

Nesta semana iniciará um período de orientação para os servidores que atuarão na Área Azul, bem como a divulgação do serviço que voltará a funcionar.

