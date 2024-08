A AVCC (Associação de Voluntários de Combate ao Câncer) realiza uma palestra com um médico americano sobre a doença. Ainda não há data definida, pois a Associação espera saber a quantidade de pessoas interessadas no tema. A palestra será com temas relacionados ao tratamento do câncer e também será aberto para perguntas dos participantes.

Luzia Souza, presidente da AVCC fala sobre como se inscrever para participar. Assista: