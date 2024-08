Campanha pretende imunizar 12 mil cães e gatos

Paranaíba dá início à campanha anual de vacinação antirrábica, com o objetivo de imunizar 12 mil cães e gatos contra a raiva. A campanha começa neste mês de agosto, priorizando inicialmente a zona rural, especialmente os distritos. Já em setembro, a vacinação será expandida para a área urbana com postos de vacinação em diversas unidades de saúde do município. O ponto alto da campanha será no dia 28 de setembro, reconhecido mundialmente como o Dia de Combate à Raiva.

O médico veterinário da Vigilância Sanitária Animal, Gilson Piva Filho, explicou que a vacinação é destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade. Ele ressaltou a importância de começar pela zona rural, onde há uma maior circulação do vírus da raiva. “Na área rural temos muitas espécies de mamíferos. A chance de ter o vírus circulando no meio rural é muito maior que na zona urbana. É um vírus letal para todos os mamíferos”, afirmou.

A preocupação com a raiva é justificada por registros de casos da doença em anos anteriores, especialmente em regiões com maior presença de morcegos hematófagos, que são potenciais transmissores do vírus. Esses casos resultaram na perda de 100 animais na zona rural.

A Iagro alerta os proprietários de áreas rurais, especialmente aqueles localizados em regiões de risco ou que já identificaram animais com sinais de ataques de morcegos, para a importância da vacinação preventiva. Essa medida é essencial para evitar grandes prejuízos na propriedade. (T. M.)