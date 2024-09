Cartório Eleitoral divulga mudança em locais de votação e pontos de justificativa

A Justiça Eleitoral informa que as seções eleitorais 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 120, que eram instaladas no prédio da E.E. José Garcia Leal foram transferidas temporariamente (1º Turno das Eleições Municipais 2024), para o prédio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.

Além disso a pessoa que estiver fora de seu domicílio eleitoral, no dia da eleição e no horário da votação, poderá justificar sua ausência, preferencialmente, por meio do aplicativo e-Título, disponível nas Plataformas Android e iOS ou, excepcionalmente, da entrega do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral.

Em Paranaíba o requerimento poderá ser entregue no Cartório Eleitoral da 13ª ZE/MS, localizado na rua José Robalinho da Silva, 235, Jardim Santa Mônica; Escola Estadual Aracilda Cícero Correa da Costa, Escola Estadual Wladislau Garcia Gomes, Escola Estadual Manoel Garcia Leal, Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias, Faculdades Integradas de Paranaíba e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Já nos Distritos do Alto Tamandaré, Assentamento Serra, Alto Santana, Raimundo e São João do Aporé os Formulários de Requerimento de Justificativa poderão ser entregues nas respectivas seções eleitorais.

